Mare Fuori è violento?

Leggi su cultweb

(Di domenica 12 marzo 2023)è la serie di Rai 2 di cui ognuno parla. Il progetto di Rai Fiction è ambientato nell’immaginario Istituto di Pena Minorile di Napoli, ispirato a Nisida. Chi non l’ha visto spesso chiede sesia, la risposta è sì, e non potrebbe essere altrimenti, considerato lo scenario. Ma la serie racconta anche la voglia di riscatto di molti giovani detenuti. La serie è strutturata attraverso flashback che mostrano la vita dei ragazzi prima di finire in carcere, spiegando i motivi e le cause che li hanno condotti nell’Istituto di Pena Minorile. Trattandosi di reati, più o meno gravi, le scene ci mostrano numerosi momenti di violenza. Molti di questi ragazzi, vengono da famiglie che hanno insegnato loro che per sopravvivere in strada bisogna schiacciare il proprio nemico. Ma ...