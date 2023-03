Marco Mengoni | testo di “Due vite” modificato per l’Eurovision Song Contest?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vogue_italia : Accadeva ieri sera a Los Angeles. Una pioggia di star nel front row (tra cui Anne Hathaway, Miley Cyrus, Marco Meng… - trash_italiano : Stasera ultimo appuntamento dell'anno con #cepostaperte. Ospiti Marco Mengoni e Gerry Scotti. Da settimana prossim… - fanpage : #marcomengoni è volato a Los Angeles a poco più di un mese dalla vittoria del Festival di Sanremo. Perché lo ha fa… - ericaconlac_ : Marco Mengoni sto resistendo solo per te #cepostaperte - KrisBigstone : RT @trash_italiano: Stasera ultimo appuntamento dell'anno con #cepostaperte. Ospiti Marco Mengoni e Gerry Scotti. Da settimana prossima la… -

Gerry Scotti è uno dei due super ospiti dell'ultima puntata di C'è Posta per te , insieme con, vincitore di Sanremo 2023 . Senza dubbio uno dei conduttori più amati della televisione italiana, con più di 40 anni di carriera alle spalle e ben 9000 puntate in onda. Cifre che ...La vita privata diè stata oggetto di recenti speculazioni e molti si chiedono se sia fidanzato. La sua particolare ...EARONE: 1)Lazza: "Cenere" = 2)Elodie: "Due" = 3): "Due vite" = 4)Madame: "Il bene nel male" +1 5)Tananai: "Tango" +2 6)Mr. Rain: "Supereroi" - 2 7)Colapesce DiMartino: "Splash" - 1 (n.8 ...

'C'è posta per te', Marco Mengoni ospite dell'ultima puntata Dire

Gli ospiti di questa sono sera sono Marco Mengoni e Gerry Scotti. L'appuntamento è alle ore 21:20 ed è possibile vedere la puntata in diretta anche su Witty e Mediaset Infinity.