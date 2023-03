Mara Maionchi lancia una stoccata ad Orietta Berti sul suo ruolo al GF VIP 7 (Di domenica 12 marzo 2023) Mara Maionchi non le manda a dire! Ieri è stata ospite della trasmissione Tv Talk, condotta da Massimo Bernardini, e ha commentato le vicende dell’amica Orietta Berti come opinionista al Grande Fratello Vip 7. Se qualcuno guardando la prima stagione di “Quelle brave ragazze” su Sky e Now pensava fossero buone amiche, beh deve ridimensionare l’idea che si è fatto, perché la stoccata della produttrice discografica vi lascerà di stucco. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 La stoccata ad Orietta Berti: “Non prenderei mai il suo posto!” Orietta Berti non è sicuramente una delle opinioniste più amate del Grande Fratello Vip 7. In tanti infatti lamentano la sua mancanza di professionalità ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 12 marzo 2023)non le manda a dire! Ieri è stata ospite della trasmissione Tv Talk, condotta da Massimo Bernardini, e ha commentato le vicende dell’amicacome opinionista al Grande Fratello Vip 7. Se qualcuno guardando la prima stagione di “Quelle brave ragazze” su Sky e Now pensava fossero buone amiche, beh deve ridimensionare l’idea che si è fatto, perché ladella produttrice discografica vi lascerà di stucco. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Laad: “Non prenderei mai il suo posto!”non è sicuramente una delle opinioniste più amate del Grande Fratello Vip 7. In tanti infatti lamentano la sua mancanza di professionalità ...

