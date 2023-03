Manchester United, all in su Kane (Di domenica 12 marzo 2023) Il Manchester United, in vista del prossimo mercato invernale, vuole rendere Harry Kane, capitano del Tottenham, il più grande acquisto... Leggi su calciomercato (Di domenica 12 marzo 2023) Il, in vista del prossimo mercato invernale, vuole rendere Harry, capitano del Tottenham, il più grande acquisto...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calcioinglese : Non c’è assolutamente nessun senso logico, ma il Liverpool ha appena battuto il Manchester United 7-0. Si, non è u… - EasyLifeeas : RT @OGBENI_BAMBAM: Manchester United E ni jere ?? - DIRETTADCM : L’Arsenal passeggia a Craven Cottage, il Manchester United non va oltre lo 0-0 ad Old Trafford, mentre è pari tra W… - Josh61271872 : RT @OGBENI_BAMBAM: Manchester United E ni jere ?? - andrea_ripamont : La 'pallonata' di questa domenica l'ha presa senza dubbi il Manchester United che ha pareggiato 0-0 contro il South… -