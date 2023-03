Manchester City al lavoro per il pupillo di Guardiola (Di domenica 12 marzo 2023) Il Manchester City sta accelerando per il rinnovo di Julian Alvarez. Il giocatore piace molto a Guardiola, e il club inglese gli ha proposto... Leggi su calciomercato (Di domenica 12 marzo 2023) Ilsta accelerando per il rinnovo di Julian Alvarez. Il giocatore piace molto a, e il club inglese gli ha proposto...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Manchester City al lavoro per il pupillo di Guardiola: Il Manchester City sta accelerando per il rinnovo di Julian… - Jeff_el_loco13 : @Futbolclub_1921 Al Manchester City o a Argentina. - DocAcm3 : RT @M4rkPhilips: CDK nella CL 21/22 6 gare da titolare Vs PSG RB Lipsia Manchester City Ruolo Punta centrale Seconda punta Attaccante… - tur_ste : RT @nello_paolo: Mio pezzo per @RedazioneFM football magazine sulle possibili sanzioni al manchester city per le irregolarità https://t.c… - Nfisema : RT @ChristianTolve: Istanbul, 10 giugno 2023, Manchester City-Milan: -