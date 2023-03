Manca poco agli Oscar: i 5 momenti più scioccanti della storia del premio (Di domenica 12 marzo 2023) La storia dei Premi Oscar è così lunga da essere costellata da alcuni momenti scioccanti e inaspettati: ecco quelli più indimenticabili Leggi su ilgiornale (Di domenica 12 marzo 2023) Ladei Premiè così lunga da essere costellata da alcunie inaspettati: ecco quelli più indimenticabili

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pato : @acmilan meriti tanto questo momento!! Hai lutato tanto tempo per arrivare lì. Ci manca poco. Dai dai dai ! ???????? - AndreaDianetti : Dai su, non ve le chiedo mai queste cose… ma ora che manca poco, facciamo squadra per l’amico mio su. #GfVip VOTATE… - calzi_sara : RT @b86_elena: Re e Regina faranno sempre scacco matto! Contro ogni dinamica. Contro ogni distanza. Vicini nel cuore. Manca poco e strett… - love__inthe_air : Coi sottotitoli in inglese non ce la posso fare: mi distraggo troppo e non capisco mai al 100%. Mi manca v live. An… - Angela00647105 : RT @b86_elena: Re e Regina faranno sempre scacco matto! Contro ogni dinamica. Contro ogni distanza. Vicini nel cuore. Manca poco e strett… -