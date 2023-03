MAMAJUANA | Cultura Sudamericana pt 4

Leggi su moltouomo

(Di domenica 12 marzo 2023) Il nome somiglia a Marijuana, è afrodisiaco e viene dalla Repubblica Dominicana: stiamo parlando di una nuova droga?NO!: Cos’è questa strana parola così latineggiante? State tranquilli, è solo un liquore Dominicano AFRODISIACO! E allora andiamo a scoprirlo più da vicino.. SENZA CADERCI DENTRO! Innanzi tutto cerchiamo di capire cosa c’è dentro perché nemmeno i Dominicani stessi lo sanno, la risposta alla domanda “ma quali sono gli ingredienti?” è: erbe, erbe mediche, radici, erbe, altre erbe, cannella, vino rosso, erbe, miele, erbe, rum e in alcune regioni aggiungono anche conchiglie, oltre alle erbe. Come si prepara? Bisogna lasciar macerare il miele, il rum e il vino rosso in una bottiglia e le varie erbe in un altra bottiglia, dopodiché si filtra e si conserva per un periodo che varia dai 7 ai 10 giorni e il gioco è fatto, anzi, il ...