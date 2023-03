Maltempo: mare agitato, saltano 4 corse Sardegna - Corsica (Di domenica 12 marzo 2023) Il vento di maestrale fa sentire ancora la sua forza in Sardegna creando qualche disagio nei collegamenti marittimi. In particolare, a causa del mare molto agitato sulle Bocche di Bonifacio, sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 12 marzo 2023) Il vento di maestrale fa sentire ancora la sua forza increando qualche disagio nei collegamenti marittimi. In particolare, a causa delmoltosulle Bocche di Bonifacio, sono ...

