Malta, sfregia un monumento in gita: studente italiano condannato a 2 anni e 15mila euro di multa (Di domenica 12 marzo 2023) Patrimonio Unesco - Il complesso monumentale religioso di Gigantia sull'isola di Gozo, ha oltre cinquemila anni e fa parte di un sito archeologico di Malta che è riconosciuto come Patrimonio dell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 12 marzo 2023) Patrimonio Unesco - Il complesso monumentale religioso di Gigantia sull'isola di Gozo, ha oltre cinquemilae fa parte di un sito archeologico diche è riconosciuto come Patrimonio dell'...

