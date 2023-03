“Mal di plastica” | la nuova inchiesta di PresaDiretta

(Di domenica 12 marzo 2023) ROMA – “Mal di”, in onda lunedì 13 marzo alle 21.20 su Rai3, è un viaggio dinel mondo della. Per la prima volta gli scienziati hanno trovatonel sangue umano. Una notizia shock. Mentre la battaglia contro l’uso dellaincontra forti opposizioni, a livello globale i rifiuti sono più che raddoppiati negli ultimi 20 anni. Come ridurre lausa e getta? E quanto si può riciclare davvero la? Meglio il riuso o il riciclo? Un viaggio per capire che fine fanno i nostri rifiuti diche la Turchia dovrebbe riciclare. Laè un materiale che ha cambiato la nostra vita e non potremmo più farne a meno, peccato che quasi la metà degli oggetti di...

PresaDiretta presenta "Mal di plastica" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

ROMA – “Mal di plastica”, in onda lunedì 13 marzo alle 21.20 su Rai3, è un viaggio di PresaDiretta nel mondo della plastica. Per la prima volta gli scienziati hanno trovato plastica nel sangue umano.Consegnati i riconoscimenti di Plastic free onlus per il «massimo livello di virtuosità» a Termoli (Cb), Borgo Virgilio (Mn), Mogliano Veneto (Tv) e Legnago (Vr). Attestati di virtuosità per 68 Comuni ...