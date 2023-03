Maddalena Svevi, chi è la ballerina di Amici 22: età, di dov’è, programmi tv, fidanzato e Instagram (Di domenica 12 marzo 2023) La scuola di Amici ha riaperto i battenti, la nuova classe si è formata. E tra i ballerini è stata scelta anche la giovanissima Maddalena Svevi, che ha 17 anni. A volerla nella scuola Todaro ed Emanuel Lo, ma lei ha deciso di iniziare il percorso con quest’ultimo. Ed è pronta a dimostrare chi è e quanto vale: d’altra parte, lo ha ammesso lei stessa, lei vuole vincere. Chi è Maddalena Svevi: la biografia Maddalena Svevi ha quasi diciotto anni e viene da Genova. Inizia a ballare fin da quando è bambina. Frequenta la Naima Accademy diretta da Matteo Addino ed entra a far parte di una compagnia di ballo, l’Experience Academy. La ballerina è un volto già noto all’interno del mondo televisivo. Nel 2016 aveva partecipato al programma Pequenos Gigantes con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 12 marzo 2023) La scuola diha riaperto i battenti, la nuova classe si è formata. E tra i ballerini è stata scelta anche la giovanissima, che ha 17 anni. A volerla nella scuola Todaro ed Emanuel Lo, ma lei ha deciso di iniziare il percorso con quest’ultimo. Ed è pronta a dimostrare chi è e quanto vale: d’altra parte, lo ha ammesso lei stessa, lei vuole vincere. Chi è: la biografiaha quasi diciotto anni e viene da Genova. Inizia a ballare fin da quando è bambina. Frequenta la Naima Accademy diretta da Matteo Addino ed entra a far parte di una compagnia di ballo, l’Experience Academy. Laè un volto già noto all’interno del mondo televisivo. Nel 2016 aveva partecipato al programma Pequenos Gigantes con ...

