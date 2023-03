“Ma cosa fa?”. GF Vip 7, Nikita Pelizon spiazza tutti così: la reazione è immediata (Di domenica 12 marzo 2023) GF Vip, Nikita presa in giro da tre vipponi. Non è passato molto tempo dalle proteste dei fan dell’influencer per gli attacchi e le derisioni dei coinquilini nei confronti di Nikita che già si verifica un altro episodio. In diverse occasioni gli atteggiamenti della gieffina sono stati presi di mira dagli altri gieffini. Ricordate quando Nicole Murgia gettò il sale dopo il suo passaggio? E non è andata meglio quando Nikita Pelizon ha raccontato agli altri di credere negli angeli e di averne pure visto uno: “Io chiedo consiglio ogni giorno agli angeli, chiedo loro di aiutarmi a stare serena, tranquilla. Il mio si chiama Mummia”. E ancora: “Era come una persona normale ma vestita di bianco che si è materializzata per salvare quella persona e poi è sparito, non l’ho visto più”. Recentemente la giovane concorrente è ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 12 marzo 2023) GF Vip,presa in giro da tre vipponi. Non è passato molto tempo dalle proteste dei fan dell’influencer per gli attacchi e le derisioni dei coinquilini nei confronti diche già si verifica un altro episodio. In diverse occasioni gli atteggiamenti della gieffina sono stati presi di mira dagli altri gieffini. Ricordate quando Nicole Murgia gettò il sale dopo il suo passaggio? E non è andata meglio quandoha raccontato agli altri di credere negli angeli e di averne pure visto uno: “Io chiedo consiglio ogni giorno agli angeli, chiedo loro di aiutarmi a stare serena, tranquilla. Il mio si chiama Mummia”. E ancora: “Era come una persona normale ma vestita di bianco che si è materializzata per salvare quella persona e poi è sparito, non l’ho visto più”. Recentemente la giovane concorrente è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancescaChaouq : Come si fa a fare polemica su tre amici che festeggiano un compleanno? Cosa c’è di scomposto, sbagliato, inadeguato… - FBiasin : Con 8 sconfitte la cosa che fa più impressione non sono tanto i potenziali 18 punti di distacco dalla vetta, ma il… - ultimora_pol : Giulia #Pastorella: “Durante la sgangherata conferenza di stampa di ieri, il Governo #Meloni ha confermato che quan… - luca8527 : @cresce_m Mamma mia se solo mi capitasse di vedere qualcuno che fa una cosa del genere?? - ccomplessata : @onlyluvmoney no io dico le cose come stanno, se una cosa ti sta bene la dico, se non fa per te lo esprimo -