“L’ultima notte di Amore”: un film d’azione, “fatto bene, anche in Italia” (Di domenica 12 marzo 2023) Orio al Serio. “Vogliamo dimostrare che i film d’azione, fatti bene, si possono girare anche in Italia”. Così Pierfrancesco Favino ha parlato di L’ultima notte di Amore al pubblico che, sabato 11 marzo, riempiva una delle sale dell’UCI Cinemas Orio al Serio. Prima della proiezione delle 19, infatti, l’attore romano ha presentato il film di Andrea di Stefano che lo vede protagonista nei panni di Franco Amore durante la sua ultima notte di servizio, dopo 35 anni nella Polizia. Franco Amore è una persona onesta, “un poliziotto che in 35 anni di onorata carriera non ha mai sparato ad un uomo”. Così parla di sé Franco nel discorso che sta preparando per la sua festa d’addio, ma non sa ... Leggi su bergamonews (Di domenica 12 marzo 2023) Orio al Serio. “Vogliamo dimostrare che i, fatti, si possono girarein”. Così Pierfrancesco Favino ha parlato didial pubblico che, sabato 11 marzo, riempiva una delle sale dell’UCI Cinemas Orio al Serio. Prima della proiezione delle 19, infatti, l’attore romano ha presentato ildi Andrea di Stefano che lo vede protagonista nei panni di Francodurante la sua ultimadi servizio, dopo 35 anni nella Polizia. Francoè una persona onesta, “un poliziotto che in 35 anni di onorata carriera non ha mai sparato ad un uomo”. Così parla di sé Franco nel discorso che sta preparando per la sua festa d’addio, ma non sa ...

