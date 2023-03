(Di domenica 12 marzo 2023) Romeluè rientrato dall’infortunio da due mesi, ma non ha inciso come si vorrebbe. La sua condizione fisica adesso è un, ma il Corriere dello Sport si domanda cheveramentesua condizione fisica. Il suo futuro resta in– Romeluanche contro lo Spezia è apparso fisicamente frenato, incapace di spingere al massimo il suo motore, nonostante sia tornato già da due mesi. Da quando è tornato, non è mai riuscito a scatenare la sua potenza. Ovvio, gli infortuni lo hanno tenuto fuori a lungo nella prima parte della stagione. Chiaro che con Simone Inzaghi è cambiato tutto, non solo il modo di allenarsi ma anche quello di giocare: punta sul palleggio e non sulle ripartenze ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Lukaku è un mistero: conviene insistere sulla sua permanenza all'Inter? In bilico - CdS - - alessio_morra : Perché #Lautaro ha tirato il rigore e non #Lukaku è un bel mistero, fatto sta che l'#Inter ha perso un'altra partit… - ArchilocoFe1983 : Come sia possibile che non siamo sopra 3-0 ma siamo ancora sullo 0-0 è un mistero.. Roba da strapparsi i capelli..… -

...fattodelle sue simpatie per i colori nerazzurri, si è soffermato in particolare sulla situazione dell' Inter. Il tormentone che più interessa i tifosi, al momento, è quello relativo a:...dovrà alzare il livello delle sue prestazioni per convincere i dirigenti di Viale della ... Marcelo Brozovic - Calciomercato.itInoltre non è unil debole dell'Inter per Marcus Thuram, ...Non è unche il carattere di Simone Inzaghi rappresenti uno dei tanti limiti che non ha ... Lautaro e Dzeko o chissà, se l'Inter dovesse trovare un accordo con il Chelsea, Lautaro -. O ...

Lukaku, ora si pensa a come proseguire insieme Il bomber è tornato e in casa Inter non aspettavano altro. Le recenti prestazioni fatte contro Udinese e Porto, condite da delle reti di vitale importanz ...