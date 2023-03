(Di domenica 12 marzo 2023) Come spiegato da TeamTalk, l'attacante dell'Gerardsarebbe finito nel mirino dell'Aston Villa. In estate, il club...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : L'Udinese trema: la Premier League ha puntato Deulofeu: Come spiegato da TeamTalk, l'attacante dell'Udinese Gerard… -

... il presidente del Coni Friuli Venezia Giulia, Giorgio Brandolin, e il direttore generale dell'Calcio, Franco Collavino. Ospite d'onore il giornalista Bruno Pizzul, che ha sviluppato il...TORINO. Salto triplo. Stavolta il Toro non: batte il Bologna 1 - 0, sorpassa Monza ee torna a meno uno dal settimo posto occupato proprio dalla squadra di Thiago Motta in coabitazione con la Juventus. Il riscatto del derby è ...L'URGENZA I dati sui nuovi focolai di flavescenza dorata, catalogati sia in provincia di Pordenone che nel territorio, sono atterrati anche sulla scrivania dell'assessore alle Risorse ...

L'Udinese trema: la Premier League ha puntato Deulofeu Calciomercato.com

Cronaca, pagelle e momenti salienti della sfida Empoli-Udinese, match valevole per il 26° turno di Serie A delle ore 15:00 ...Dopo Vicario in Monza-Empoli, anche Montipò del Verona è costretto a dare forfait nella gara contro lo Spezia. Ieri tra i pali dell'Empoli ha debuttato l'ex Udinese Perisan, oggi nei gialloblù tocca a ...