Lucca | incendio a cartiera di Porcari | “Chiudete le finestre”

(Adnkronos) – "E' in corso un incendio alla cartiera Essity di via Bernardini. Le fiamme hanno attaccato il magazzino del prodotto finito. Sul posto 6 autobotti con relativi equipaggi dei Vigili del Fuoco. Io sono all'interno dello stabilimento e sto seguendo le operazioni". Lo rende noto il sindaco di Porcari (Lucca), Leonardo Fornaciari, invitando sui social i cittadini a prestare attenzione. "Non dovete venire a vedere l'incendio perché i mezzi dei vigili del fuoco stanno avendo difficoltà a transitare per entrare nello stabilimento", ha raccomandato, consigliando "di tenere porte e finestre chiuse e non fare attività all'aperto".

