Lucca | incendio a cartiera di Porcari | “Chiudete le finestre”

(Di domenica 12 marzo 2023) (Adnkronos) – “E’ in corso unallaEssity di via Bernardini. Le fiamme hanno attaccato il magazzino del prodotto finito. Sul posto 6 autobotti con relativi equipaggi dei Vigili del Fuoco. Io sono all’interno dello stabilimento e sto seguendo le operazioni”. Lo rende noto il sindaco di), Leonardo Fornaciari, invitando sui social i cittadini a prestare attenzione. “Non dovete venire a vedere l’perché i mezzi dei vigili del fuoco stanno avendo difficoltà a transitare per entrare nello stabilimento”, ha raccomandato, consigliando “di tenere porte echiuse e non fare attività all’aperto”. L'articolo proviene da Italia Sera.

