Lucca | cartiera in fiamme a Porcari Nube di fumo anche sulla Firenze-Mare Il sindaco | “Chiudete le finestre”

(Di domenica 12 marzo 2023) Un vasto incendio nellaEssity die' scoppiato questo pomeriggio, 12 marzo 2023. Le, divampate per cause ancora in via di accertamento, stanno interessando un magazzino dove viene stoccato la merce finita L'articolo proviene daPost.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... controradio : Cartiera nella piana di Lucca in fiamme, domani scuole chiuse a Porcari - ledicoladelsud : Lucca, incendio a cartiera di Porcari: “Chiudete le finestre” - vivereitalia : Lucca, incendio a cartiera di Porcari: 'Chiudete le finestre' - fisco24_info : Lucca, incendio a cartiera di Porcari: 'Chiudete le finestre': (Adnkronos) - Fiamme in un magazzino della Essity… - News24_it : Lucca, incendio a cartiera di Porcari: 'Chiudete le finestre' -

'E' in corso un incendio allaEssity di via Bernardini. Le fiamme hanno attaccato il magazzino del prodotto finito. Sul ... Lo rende noto il sindaco di Porcari (), Leonardo Fornaciari, ..."E' in corso un incendio allaEssity di via Bernardini. Le fiamme hanno attaccato il magazzino del prodotto finito. Sul ... Lo rende noto il sindaco di Porcari (), Leonardo Fornaciari, ...Una densa colonna di fumo visibile a diversi chilometri di distanza, in tutta la piana di. Vigili del fuoco in azione nel comune di Porcari, per un vasto incendio scoppiato in una, la Essety. Sul posto diverse squadre, ancora al lavoro per circoscrivere le fiamme: nessun ...

Lucca, incendio a cartiera di Porcari: "Chiudete le finestre" Adnkronos

“E’ in corso un incendio alla cartiera Essity di via Bernardini. Le fiamme hanno attaccato il magazzino del prodotto finito. Sul posto 6 autobotti con relativi equipaggi dei Vigili del Fuoco. Io sono ...Porcari (Lucca), 12 marzo 2023 – Un grosso incendio è scoppiato oggi pomeriggio, 12 marzo, alla cartiera Essity di Porcari, nella piana di Lucca. Lo rende noto il sindaco Leonardo Fornaciari, che sta ...