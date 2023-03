Lotta allo spreco alimentare, nelle scuole di Somma Lombardo arriva la doggy bag: ecco in cosa consiste l’iniziativa (Di domenica 12 marzo 2023) Un progetto fortemente voluto dall’amministrazione comunale che mira ad educare i più piccoli sul tema dello spreco alimentare e sull’importanza del cibo. L’idea nata nel varesotto per combattere lo spreco alimentare Evitare lo spreco di cibo partendo dalle scuole. A Somma Lombardo ogni bambino ha ricevuto una doggy bag per conservare il cibo non consumato nella mensa scolastica. Sono stati ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 12 marzo 2023) Un progetto fortemente voluto dall’amministrazione comunale che mira ad educare i più piccoli sul tema delloe sull’importanza del cibo. L’idea nata nel varesotto per combattere loEvitare lodi cibo partendo dalle. Aogni bambino ha ricevuto unabag per conservare il cibo non consumato nella mensa scolastica. Sono stati ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... carlottadellor1 : @InesGiochi Avranno giocato a fare la lotta fino allo sfinimento? - friendly_test : Il murale di A. Etsom dedicato alla lotta all'hiv collocato c/o la Social Domus del @ComunediBergamo. Un'occasione… - ROSS54PLL : Due ore e mezza in cucina a preparare pranzo a basa di pesce, che lotta, non lo facevo fresco e amano mia da un po’… - FrankGrimesSMM : @_E_C_U_R_B di vincere lo scudetto e tutte e due si sono trovate a gennaio fuori dalla “lotta”: è un fallimento per… - AnarquismoHoy : RT @aka_Gb: Per costruire insieme una società senza carcere, è convocata a #Modena una due giorni di approfondimento e lotta. Allo Spazio S… -