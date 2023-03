Lotito abbia il coraggio di spiegare come fa a chiedere a Sarri una Champions impossibile (CorSport) (Di domenica 12 marzo 2023) Sul Corriere dello Sport, Alberto Dalla Palma commenta il pareggio a reti inviolate tra Bologna e Lazio, ieri sera, in campionato. Il Bologna si è presentato all’appuntamento con tre attaccanti, la Lazio non nessuno. Un grave errore di valutazione da parte del club biancoceleste sia sul mercato estivo che su quello invernale: ha creduto di poter giocare tutta una stagione con il solo Immobile. “Il povero Sarri, invece, si è presentato ancora una volta – ormai non le contiamo più – senza un attaccante, perché se il Bologna ne ha tre, la società biancoceleste aveva mal pensato durante il mercato estivo che fosse sufficiente Immobile per un anno intero e adesso rischia di pagare i danni di tale scelta, reiterata anche a gennaio. Priva ancora del suo capitano, la Lazio, come era già accaduto in Europa contro l’Az, si è smarrita in area dove nessuno degli ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 12 marzo 2023) Sul Corriere dello Sport, Alberto Dalla Palma commenta il pareggio a reti inviolate tra Bologna e Lazio, ieri sera, in campionato. Il Bologna si è presentato all’appuntamento con tre attaccanti, la Lazio non nessuno. Un grave errore di valutazione da parte del club biancoceleste sia sul mercato estivo che su quello invernale: ha creduto di poter giocare tutta una stagione con il solo Immobile. “Il povero, invece, si è presentato ancora una volta – ormai non le contiamo più – senza un attaccante, perché se il Bologna ne ha tre, la società biancoceleste aveva mal pensato durante il mercato estivo che fosse sufficiente Immobile per un anno intero e adesso rischia di pagare i danni di tale scelta, reiterata anche a gennaio. Priva ancora del suo capitano, la Lazio,era già accaduto in Europa contro l’Az, si è smarrita in area dove nessuno degli ...

