L'orso MJ5 ha aggredito un escursionista: sarà abbattuto? (Di domenica 12 marzo 2023) Lo vogliono abbattere, ma in tanti si oppongono alla decisione. Un orso che in Trentino ha aggredito domenica scorsa un escursionista di 38 anni, facendolo finire in ospedale, è stato identificato. Legambiente definisce "... Leggi su today (Di domenica 12 marzo 2023) Lo vogliono abbattere, ma in tanti si oppongono alla decisione. Unche in Trentino hadomenica scorsa undi 38 anni, facendolo finire in ospedale, è stato identificato. Legambiente definisce "...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Turista aggredito in Trentino, Fugatti: 'L'orso MJ5 sarà catturato e abbattuto'. Animalisti: 'Vittima di manovre el… - Trentin0 : Anche Legambiente contro la Provincia: no all'abbattimento di MJ5, l'orso che ha aggredito l'escursionista in val d… - VercesiErnesto : RT @partigianovegan: Caccia all'orso MJ5, la Provincia di Trento: «Va abbattuto». Rivolta degli animalisti: «Non è aggressivo» https://t.co… - PetrisDe : RT @LAVonlus: +++Presidente @MaurizioFugatti ha emanato oggi condanna a morte dell'orso MJ5??+++ Noi ci opponiamo in tutte le sedi giuridi… - sara_montefiori : RT @LNDC_NAZIONALE: LNDC diffida formalmente la @ProvinciaTrento dal procedere con l'intenzione di uccidere l'#orso #MJ5 e si prepara a ric… -

Mou, l'orso e i silenzi Anche l'orso ha un nome di tre lettere che comincia con M: MJ5. Naturalmente noi tifiamo per l'orso trentino, nella speranza che esista un modo per arginare la sua istintiva aggressività senza ... Anche i ratti possono infettarsi con il Covid: i test a New York ... Emergenza topi a New York: i residenti accusano i dehors (2022) Su 24zampe: Trentino, identificato l'orso dell'aggressione: "E' MJ5, sarà abbattuto" - Protestano gli animalisti L'articolo Anche i ... Fugatti 'condanna' l'orso Mj5 L'appello di Biancofiore: "Salvini interceda con il governatore per evitare di uccidere un essere vivente" ... e la decisione del presidente della Pat Maurizio Fugatti di richiedere l'abbattimento per l'orso Mj5 , resosi protagonista di un attacco ad un 39enne in Val di Rabbi il 5 marzo ( Qui Articolo , Qui ... Aggressione in Trentino, richiesto l'abbattimento dell'orso MJ5 Montagna.tv Mou, l'orso e i silenzi L'orso Mj5 rischia grosso È un maschio dell'età di 18 anni l'orso che alcuni giorni fa ha aggredito un escursionista in Trentino. Il presidente Fugatti dispone l'abbattimento, tra le proteste animaliste: dal Wwf si fa strada l ...