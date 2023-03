Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 marzo 2023) La sperimentazione clinica mostra che un comuneper il, la metformina,deldel 42%. In unopre print indisu The Lancet, i ricercatori dell’Università del Minnesota ritengono che ilpossa sopprimere la replicazione delle cellule infette nel corpo,ndo lo stress ossidativo e l’infiammazione che si ritiene siano responsabili del. Se assunto entro quattro giorni dai, ilgold standard per il trattamento della sindrome diaddirittura del ...