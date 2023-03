Lo Show dei Record | anticipazioni 19 marzo 2023 | i record di stasera in tv

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 12 marzo 2023) L’amatissimodeicondotto da Gerry Scotti sta per arrivare su Canale 5 con una nuovissima e imperdibile puntata. Arriveranno in studio ospiti speciali da tutto il mondo per confrontarsi in sfide originali e mai viste prima! Siete pronti all’avventura? Ecco tutte lesulla prossima puntata del 19. LodeiLodeiè tornato in tv con un’appassionante stagione che vede sfidarsi talenti da tutto il mondo per aggiudicarsi il titolo di “Guinness World“. Per la quarta volta consecutiva a condurre loc’è l’amatissimo Gerry Scotti, che dirige le gare dallo studio 11 di ...