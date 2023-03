Liverpool, un altro big club su Firmino (Di domenica 12 marzo 2023) Roberto Firmino è uno dei giocatori in scadenza più gettonati del mercato estivo. Il brasiliano del Liverpool è sotto il... Leggi su calciomercato (Di domenica 12 marzo 2023) Robertoè uno dei giocatori in scadenza più gettonati del mercato estivo. Il brasiliano delè sotto il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... viviannoyingera : UN ALTRO BOP BASTA SLAYARE CHE POI VI VOGLIO TUTTI A LIVERPOOL - Tore1589 : @Bossebbasta2 Certo ??? era per dire che l'Inter in un campionato serio ad oggi sarebbe nella stessa situazione del… - FPLItalia : L’ANGOLO TATTICO Bournemouth-Liverpool BOURNEMOUTH 4-4-1-1 molto molto basso per le Cherries. Ouattara (11) a de… - infernALE96 : Altro assist per Ouattara. Liverpool troppo facilmente bucabile con gli inserimenti - dario_caserini : @Eltoro103 @Anto__rus Non è vero , ogni squadra ha il rigorista, poi x lo possono tirare altri x mille motivi( gioc… -