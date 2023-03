LIVE Venezia-Virtus Bologna 59-80, Serie A basket 2023 in DIRETTA: felsinei che viaggiano verso la vittoria (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 60-81 1/2 dalla lunetta per Granger. 59-81 Weems trasforma uno dei due liberi assegnati, il pubblico del Palasport Taliercio capisce che ormai non c’è più nulla da fare. 59-80 2/2 dalla lunetta per Mannion: mancano due minuti e mezzo alla fine. 59-78 TRIPLA MANNIONNNNN! Che partita del numero 1 della Virtus, salito a quota 25 punti nel match. 59-75 SCHIACCIATA DI JAITEHHHH! Che palla di Teodosic per il lungo francese, il quale non può sbagliare da sotto il canestro. 59-73 Infilata clamorosa di Mannion, che con l’ausilio del tabellone trova due punti preziosissimi. 59-71 TRIPLA RAYYYYYY! Fantastico il tiro del numero 3 che vale il -12 a Venezia, Scariolo chiama time out. 56-71 Jaiteh trasforma uno dei due liberi assegnati. 56-70 2/2 dalla lunetta per Tessitori, sei minuti alla ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA60-81 1/2 dalla lunetta per Granger. 59-81 Weems trasforma uno dei due liberi assegnati, il pubblico del Palasport Taliercio capisce che ormai non c’è più nulla da fare. 59-80 2/2 dalla lunetta per Mannion: mancano due minuti e mezzo alla fine. 59-78 TRIPLA MANNIONNNNN! Che partita del numero 1 della, salito a quota 25 punti nel match. 59-75 SCHIACCIATA DI JAITEHHHH! Che palla di Teodosic per il lungo francese, il quale non può sbagliare da sotto il canestro. 59-73 Infilata clamorosa di Mannion, che con l’ausilio del tabellone trova due punti preziosissimi. 59-71 TRIPLA RAYYYYYY! Fantastico il tiro del numero 3 che vale il -12 a, Scariolo chiama time out. 56-71 Jaiteh trasforma uno dei due liberi assegnati. 56-70 2/2 dalla lunetta per Tessitori, sei minuti alla ...

