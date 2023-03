LIVE Venezia-Virtus Bologna 54-70, Serie A basket 2023 in DIRETTA: orogranata che provano la disperata rimonta (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 54-70 Dai e vai tra De Nicolao e Brooks, con quest’ultimo che va a segno subendo fallo, ma il numero 23 di Venezia non trasforma il libero. 52-70 2/2 dalla lunetta per Lundberg. 52-68 Canestro dal centro dell’area di Hackett. 52-66 TRIPLA BROOKSSSS! -14 per Venezia. 49-66 Tiro da due punti che va a segno da parte di Lundberg. 49-64 Canestro con fallo di Ray, che poi mette a segno il libero. 46-64 TRIPLA BRAMOSSS! Terza tripla trasformata da Venezia nel match. ULTIMO QUARTO 20.33 La Virtus deve ringraziare Nico Mannion, che con un parziale da 16 punti nel terzo quarto, mette forse un sigillo sulla conquista della partita. Venezia deve recuperare 21 punti alle V Nere. 20.32 FINISCE IL TERZO TEMPO! ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA54-70 Dai e vai tra De Nicolao e Brooks, con quest’ultimo che va a segno subendo fallo, ma il numero 23 dinon trasforma il libero. 52-70 2/2 dalla lunetta per Lundberg. 52-68 Canestro dal centro dell’area di Hackett. 52-66 TRIPLA BROOKSSSS! -14 per. 49-66 Tiro da due punti che va a segno da parte di Lundberg. 49-64 Canestro con fallo di Ray, che poi mette a segno il libero. 46-64 TRIPLA BRAMOSSS! Terza tripla trasformata danel match. ULTIMO QUARTO 20.33 Ladeve ringraziare Nico Mannion, che con un parziale da 16 punti nel terzo quarto, mette forse un sigillo sulla conquista della partita.deve recuperare 21 punti alle V Nere. 20.32 FINISCE IL TERZO TEMPO! ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teatrolafenice : Siamo in diretta qui - LuigiBrugnaro : #MESTRE ?? Bonifiche in nove aree di Forte Marghera?? ??Nei giorni scorsi abbiamo approvato il progetto in Giunta.… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: ?? In scena 19 tra solisti e gruppi musicali che hanno dato vita ad una grande kermesse della canzone veneziana di ieri e… - stebone97 : RT @PianetaBasketIT: Reduce da sette sconfitte consecutive in campionato e la sconfitta in Eurocup nel derby contro Venezia, la Germani Bre… - PianetaBasketIT : Reduce da sette sconfitte consecutive in campionato e la sconfitta in Eurocup nel derby contro Venezia, la Germani… -