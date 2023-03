LIVE – Venezia-Virtus Bologna 0-0, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA (Di domenica 12 marzo 2023) Il RISULTATO in DIRETTA LIVE di Venezia-Virtus Bologna, sfida valida come ventunesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Le ultime settimane non hanno certo sorriso alla formazione lagunare, che nelle ultime sei partite ha perso cinque volte, perdendo così decisamente terreno in classifica, finendo in nona posizione a quattro punti dalla zona playoff. Ora la sfida alle Vu Nere, sempre capoclassifica in coabitazione con l’Olimpia Milano, e reduci da quattro successi di fila. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 12 marzo sul parquet del Palasport Taliercio, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR ... Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Ilindi, sfida valida come ventunesima giornata dellaA1di. Le ultime settimane non hanno certo sorriso alla formazione lagunare, che nelle ultime sei partite ha perso cinque volte, perdendo così decisamente terreno in classifica, finendo in nona posizione a quattro punti dalla zona playoff. Ora la sfida alle Vu Nere, sempre capoclassifica in coabitazione con l’Olimpia Milano, e reduci da quattro successi di fila. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 12 marzo sul parquet del Palasport Taliercio, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teatrolafenice : Siamo in diretta qui - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: ?? In scena 19 tra solisti e gruppi musicali che hanno dato vita ad una grande kermesse della canzone veneziana di ieri e… - stebone97 : RT @PianetaBasketIT: Reduce da sette sconfitte consecutive in campionato e la sconfitta in Eurocup nel derby contro Venezia, la Germani Bre… - PianetaBasketIT : Reduce da sette sconfitte consecutive in campionato e la sconfitta in Eurocup nel derby contro Venezia, la Germani… - comunevenezia : ?? In scena 19 tra solisti e gruppi musicali che hanno dato vita ad una grande kermesse della canzone veneziana di i… -