LIVE – Trento-Modena 3-0 25-18 | 25-20 | 25-20 | Superlega 2022 2023 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 12 marzo 2023) Latestualedi Itas Trentino-Valsa Group, partita valevole per l’undicesima ed ultima giornata di ritorno della regular season didimaschile. Gli uomini di Angelo Lorenzetti scendono sul campo di casa per chiudere in bellezza la stagione regolare e difendere la posizione in ottica tabellone Playoff. Dall’altra parte della rete ci sono infatti i canarini di Andrea Giani, terzi e staccati di una sola lunghezza. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 12 marzo alla BLM Group Arena di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella sfida ...