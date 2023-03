LIVE Tirreno-Adriatico 2023, tappa di oggi in DIRETTA: vantaggio della fuga ridotto a meno di 2 minuti (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.43 Sono due le squadre in testa al gruppo quando mancano poco meno di 65 km/h. A guidare l’inseguimento ci stanno pensando il Team Jayco AlUla di Groenewegen e la Soudal-Quick Step di Fabio Jakobsen. 14.40 Ricordiamo gli 8 corridori in testa alla corsa: gli italiani Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) e Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa), il danese Mikkel Frølich Honoré (EF Education-EasyPost), i francesi Nans Peters (AG2R Citroën Team), Bruno Armirail (Groupama – FDJ) e Valentin Ferron (TotalEnergies) e il lussemburghese Arthur Kluckers (Tudor Pro Cycling Team) ed infine il belga Henri Vandenabeele (Team DSM). 14.37 È crollato il vantaggio degli 8 fuggitivi, che negli ultimi 20 minuti hanno perso 1? e 30? rispetto al gruppo, il quale ora ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.43 Sono due le squadre in testa al gruppo quando mancano pocodi 65 km/h. A guidare l’inseguimento ci stanno pensando il Team Jayco AlUla di Groenewegen e la Soudal-Quick Step di Fabio Jakobsen. 14.40 Ricordiamo gli 8 corridori in testa alla corsa: gli italiani Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) e Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa), il danese Mikkel Frølich Honoré (EF Education-EasyPost), i francesi Nans Peters (AG2R Citroën Team), Bruno Armirail (Groupama – FDJ) e Valentin Ferron (TotalEnergies) e il lussemburghese Arthur Kluckers (Tudor Pro Cycling Team) ed infine il belga Henri Vandenabeele (Team DSM). 14.37 È crollato ildegli 8 fuggitivi, che negli ultimi 20hanno perso 1? e 30? rispetto al gruppo, il quale ora ...

