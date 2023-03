LIVE Tirreno-Adriatico 2023, tappa di oggi in DIRETTA: superato l’unico GPM di giornata, sette in fuga, Vandenabeele prova a raggiungerli (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.08 superato il GPM dai sette fuggitivi; Vandenabeele paga 50? di ritardo da questi, 2’12” il ritardo del gruppo. 13.05 Si stacca dal gruppo, volto a raggiungere i fuggitivi, il belga Henri Vandenabeele (Team DSM). 13.03 Come prevedibile, il distacco tra battistrada e gruppo si è ridotto in occasione dell’unico GPM di giornata. 13.00 Riepiloghiamo i sette corridori in fuga con 1’17” di vantaggio: gli azzurri Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) e Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa), il danese Mikkel Frølich Honoré (EF Education-EasyPost), i francesi Nans Peters (AG2R Citroën Team), Bruno Armirail (Groupama – FDJ) e Valentin Ferron (TotalEnergies) e il ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.08il GPM daifuggitivi;paga 50? di ritardo da questi, 2’12” il ritardo del gruppo. 13.05 Si stacca dal gruppo, volto a raggiungere i fuggitivi, il belga Henri(Team DSM). 13.03 Come prevedibile, il distacco tra battistrada e gruppo si è ridotto in occasione delGPM di. 13.00 Riepiloghiamo icorridori incon 1’17” di vantaggio: gli azzurri Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) e Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa), il danese Mikkel Frølich Honoré (EF Education-EasyPost), i francesi Nans Peters (AG2R Citroën Team), Bruno Armirail (Groupama – FDJ) e Valentin Ferron (TotalEnergies) e il ...

