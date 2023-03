LIVE Tirreno-Adriatico 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Roglic per la vittoria finale, arrivo a San Benedetto del Tronto (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Tirreno-Adriatico LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA PARIGI-NIZZA Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima ed ultima tappa della Tirreno-Adriatico 2023. Dopo la vittoria di ieri di Primoz Roglic sui muri di Osimo il gruppo si sposta a San Benedetto del Tronto, dove avverrà sia la partenza che l’arrivo. Il ciclista sloveno nella giornata di ieri ha consolidato la maglia azzurra, vincendo la terza tappa di quest’edizione e ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLALADELLADIDELLA PARIGI-NIZZA Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della settima ed ultimadella. Dopo ladi ieri di Primozsui muri di Osimo il gruppo si sposta a Sandel, dove avverrà sia la partenza che l’. Il ciclista sloveno nella giornata di ieri ha consolidato la maglia azzurra, vincendo la terzadi quest’edizione e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SpazioCiclismo : Qui gli aggiornamenti in tempo reale dell'ultima tappa della #TirrenoAdriatico. - CesaroniDc : @ILENIALazzaro Ero alla tappa della Tirreno Adriatico Live quindiho solo visto le notifiche di PCS, comunque al… - infoitsport : LIVE Tirreno-Adriatico 2023, tappa di oggi in DIRETTA - EduSaez84 : RT @TirrenAdriatico: ?? Oggi è il giorno della tappa dei muri! ?? Oggi è il giorno in cui si decide la Tirreno-Adriatico @CA_Ita 2023! Segu… -