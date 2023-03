LIVE Tirreno-Adriatico 2023, tappa di oggi in DIRETTA: provano a resistere gli 8 di testa (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.28 Dopo circa 3 ore di corse i corridori hanno percorso 123 km, ad una velocità di 41.4 km/h. Negli ultimi 45 km percorsi, quelli in cui il gruppo ha affrontato il circuito finale, la velocità media è stata di poco inferiore ai 50 km/h. 15.25 Gli otto fuggitivi concludono il terzo giro di questo circuito di 15 km, mantenendo più o meno invariato il vantaggio che avevano nel passaggio precedente, avendo perso solo una quindicina di secondi. Ricordiamo che i corridori in testa sono: Lorenzo Fortunato, Samuele Zoccarato, Mikkel Honorè, Nans Peters, Bruno Armirail, Henri Vandenabeele, Valentin Ferron, Arthur Kluckers. 15.22 Oltre a questi tre corridori si potranno giocare le proprie carte anche Fernando Gaviria (Movistar), Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious), vincitore su questo arrivo 12 mesi fa, ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.28 Dopo circa 3 ore di corse i corridori hanno percorso 123 km, ad una velocità di 41.4 km/h. Negli ultimi 45 km percorsi, quelli in cui il gruppo ha affrontato il circuito finale, la velocità media è stata di poco inferiore ai 50 km/h. 15.25 Gli otto fuggitivi concludono il terzo giro di questo circuito di 15 km, mantenendo più o meno invariato il vantaggio che avevano nel passaggio precedente, avendo perso solo una quindicina di secondi. Ricordiamo che i corridori insono: Lorenzo Fortunato, Samuele Zoccarato, Mikkel Honorè, Nans Peters, Bruno Armirail, Henri Vandenabeele, Valentin Ferron, Arthur Kluckers. 15.22 Oltre a questi tre corridori si potranno giocare le proprie carte anche Fernando Gaviria (Movistar), Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious), vincitore su questo arrivo 12 mesi fa, ...

