LIVE Tirreno-Adriatico 2023, tappa di oggi in DIRETTA: otto in fuga tra cui Zoccarato e Fortunato, 2'13" di vantaggio sul gruppo (Di domenica 12 marzo 2023) 13.54 Superato Carassai, si prosegue in discesa salvo poi risalire verso Ripatransone. Percorsi più di 50 chilometri, ne mancano 100 al traguardo finale in quel di San Benedetto del Tronto. 13.50 2'13" di vantaggio dei fuggitivi sul gruppo. 13.47 Ricordiamo che tre corridori non si sono presentati al via della tappa di oggi, il kazako Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team), il neerlandese Wilco Kelderman (Jumbo-Visma) e il belga Steff Cras (TotalEnergies). Con Pidcock diventano dunque quattro i ritirati di oggi. 13.44 Dopo la caduta raccontata in precedenza, è costretto al ritiro il britannico Thomas Pidcock (INEOS Grenadiers): Si ritira dopo Tom Pidcock dopo una caduta.

