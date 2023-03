LIVE Tirreno-Adriatico 2023, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la seconda metà di gara totalmente pianeggiante. La fuga ha circa 3 minuti di vantaggio (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.34 Foratura della ruota posteriore per Mark Cavendish, che cambia solamente la ruota rimanendo in sella alla bici. Il velocista inglese non dovrebbe avere troppe difficoltà a rientrare in gruppo. 14.32 Ricordiamo che già sono state assegnate due maglie, entrambe vinte da Primoz Roglic. Lo sloveno è già certo di vincere la classifica degli scalatori, maglia verde, e quella a punti, maglia ciclamino, visto che nessuno lo può superare in classifica con i 12 punti a disposizione quest’oggi. 14.29 Gli 8 fuggitivi entrano ora nel circuito a San Benedetto del Tronto, dove affronteranno per 5 volte un circuito di circa 15 km. Nel frattempo il gruppo continua a guadagnare terreno, rosicchiando un’altra ventina di secondi. 14.26 Terminata ora la discesa che porta da Ripatransone fino ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.34 Foratura della ruota posteriore per Mark Cavendish, che cambia solamente la ruota rimanendo in sella alla bici. Il velocista inglese non dovrebbe avere troppe difficoltà a rientrare in gruppo. 14.32 Ricordiamo che già sono state assegnate due maglie, entrambe vinte da Primoz Roglic. Lo sloveno è già certo di vincere la classifica degli scalatori, maglia verde, e quella a punti, maglia ciclamino, visto che nessuno lo può superare in classifica con i 12 punti a disposizione quest’. 14.29 Gli 8 fuggitivi entrano ora nel circuito a San Benedetto del Tronto, dove affronteranno per 5 volte un circuito di15 km. Nel frattempo il gruppo continua a guadagnare terreno, rosicchiando un’altra ventina di secondi. 14.26 Terminata ora la discesa che porta da Ripatransone fino ...

