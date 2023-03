LIVE Tirreno-Adriatico 2023, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo affronta l’ultima salita di giornata (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.11 I favoriti di giornata sono senza dubbio Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) e Fabio Jakobsen (Soudal-Quick Step), i quali hanno già vinto una tappa in questa edizione. Da tenere d’occhio anche Girmay (Intermarche) e Bauhaus (Bahrain-Victorious), il quale vinse l’ultima tappa dello scorso anno. 14.08 Percorsi fino ad ora 60 km ad una velocità media di 36.4 km/h. Oltre alla fuga da segnalare che 3 corridori non sono partiti, il kazako Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team), il neerlandese Wilco Kelderman (Jumbo-Visma) e il belga Steff Cras (TotalEnergies), ed uno si è ritirato a frazione in corso, Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers). 14.05 Foratura per Enric Mas, che ha cambiato bicicletta e riparte subito verso la coda del ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.11 I favoriti disono senza dubbio Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) e Fabio Jakobsen (Soudal-Quick Step), i quali hanno già vinto unain questa edizione. Da tenere d’occhio anche Girmay (Intermarche) e Bauhaus (Bahrain-Victorious), il quale vinsedello scorso anno. 14.08 Percorsi fino ad ora 60 km ad una velocità media di 36.4 km/h. Oltre alla fuga da segnalare che 3 corridori non sono partiti, il kazako Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team), il neerlandese Wilco Kelderman (Jumbo-Visma) e il belga Steff Cras (TotalEnergies), ed uno si è ritirato a frazione in corso, Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers). 14.05 Foratura per Enric Mas, che ha cambiato bicicletta e riparte subito verso la coda del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : DIRETTA Tirreno-Adriatico 2023 LIVE, Settima Tappa - zazoomblog : LIVE Tirreno-Adriatico 2023 tappa di oggi in DIRETTA: in sette in fuga tra cui Zoccarato e Fortunato 2’07” di vanta… - TirrenAdriatico : ?? La tappa 7 della Tirreno-Adriatico @CA_Ita 2023 è partita! Segui la diretta! ?? Segui la diretta ??… - OA_Sport : LIVE Tirreno-Adriatico 2023, tappa di oggi in DIRETTA: la nuova classifica dopo le penalità - - PodiumCafe : Tirreno Adriatico Stage 7 LIVE -