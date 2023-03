LIVE Tirreno-Adriatico 2023, tappa di oggi in DIRETTA: i fuggitivi hanno solo 1 minuto di vantaggio (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.11 Nel secondo giro di questo circuito il gruppo ha dimezzato lo svantaggio rispetto alla fuga, che ora ha ancora 47? secondi da gestire per sognare la vittoria, impresa che appare altamente inverosimile 15.08 Gli 8 fuggitivi non hanno fatto alcuna volata per passare per primi al traguardo volante, in cui è transitato per primo Mikkel Honorè (EF Education-Easy Post), seguito da Armirail (Groupama) e Vandenabeele (Team DSM). 15.06 Manca 1 km allo sprint intermedio di San Benedetto del Tronto, l’ultimo traguardo volante di questa edizione. 15.04 Gli 8 corridori in testa alla corsa sono prossimi allo sprint intermedio, da cui distano meno di 3 km! 15.02 Tra 5 km circa è posto il traguardo volante, dove gli 8 fuggitivi dovrebbero essere ancora ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.11 Nel secondo giro di questo circuito il gruppo ha dimezzato lo srispetto alla fuga, che ora ha ancora 47? secondi da gestire per sognare la vittoria, impresa che appare altamente inverosimile 15.08 Gli 8nonfatto alcuna volata per passare per primi al traguardo volante, in cui è transitato per primo Mikkel Honorè (EF Education-Easy Post), seguito da Armirail (Groupama) e Vandenabeele (Team DSM). 15.06 Manca 1 km allo sprint intermedio di San Benedetto del Tronto, l’ultimo traguardo volante di questa edizione. 15.04 Gli 8 corridori in testa alla corsa sono prossimi allo sprint intermedio, da cui distano meno di 3 km! 15.02 Tra 5 km circa è posto il traguardo volante, dove gli 8dovrebbero essere ancora ...

