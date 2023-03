LIVE Tirreno-Adriatico 2023, tappa di oggi in DIRETTA: i fuggitivi guadagnano sul gruppo portandosi a 3.30? di vantaggio (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.21 Degli 8 corridori in fuga quello meglio piazzato in classifica è Lorenzo Fortunato (Eolo-Kometa), che dopo la tappa di ieri si trova ad un distacco di 5’41” da Primoz Roglic in ventisettesima posizione. Qualora questo tentativo di fuga andasse in porto l’italiano potrebbe salire nella generale. 14.18 Problema meccanico per Giacomo Nizzolo, che ora dovrà spingere per rientrare sul gruppo, il quale è in picchiata verso Grottammare. 14.15 Sull’ultima asperità di giornata gli 8 fuggitivi hanno guadagnato molto vantaggio sul gruppo principale, portandosi a 3? 30?. Per loro è sicuramente difficile arrivare fino al traguardo, vista la grande ambizione delle squadre dei velocisti. 14.14 Il gruppo ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.21 Degli 8 corridori in fuga quello meglio piazzato in classifica è Lorenzo Fortunato (Eolo-Kometa), che dopo ladi ieri si trova ad un distacco di 5’41” da Primoz Roglic in ventisettesima posizione. Qualora questo tentativo di fuga andasse in porto l’italiano potrebbe salire nella generale. 14.18 Problema meccanico per Giacomo Nizzolo, che ora dovrà spingere per rientrare sul, il quale è in picchiata verso Grottammare. 14.15 Sull’ultima asperità di giornata gli 8hanno guadagnato moltosulprincipale,a 3? 30?. Per loro è sicuramente difficile arrivare fino al traguardo, vista la grande ambizione delle squadre dei velocisti. 14.14 Il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CyclingNewsOnly : Tirreno Adriatico Stage 7 LIVE #cyclingnews #cyclist #bikenews #cycling @PodiumCafe - infoitsport : DIRETTA Tirreno-Adriatico 2023 LIVE, Settima Tappa - zazoomblog : LIVE Tirreno-Adriatico 2023 tappa di oggi in DIRETTA: in sette in fuga tra cui Zoccarato e Fortunato 2’07” di vanta… - TirrenAdriatico : ?? La tappa 7 della Tirreno-Adriatico @CA_Ita 2023 è partita! Segui la diretta! ?? Segui la diretta ??… - OA_Sport : LIVE Tirreno-Adriatico 2023, tappa di oggi in DIRETTA: la nuova classifica dopo le penalità - -