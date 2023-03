LIVE Short track | Mondiali 2023 in DIRETTA | l’Italia punta sulle staffette! Pietro Sighel cade in finale nei 1000

(Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.45: Alle 8.06 le due semifinali della staffetta mista.è al via nella seconda con Corea, Canada e Belgio 7.44: Davvero difficile capire la dinamica della caduta diche si è sbilanciato all’indietro senza che nessuno lo toccasse in una curva relativamente tranquilla, quando stava per iniziare la bagarre per la volata7.43: Il successo va a Park Ji Won nel delirio generale, argento per il belga Dubois che va a prendersi la seconda medaglia iridata e bronzo per il canadese Dubois. Peccato perche si rialza ed è quinto 7.42: Nooooooooooooo!!! Caduta pera tre giri dalla fine, nessuno lo ha danneggiato 7.42:terzo a 5 giri dal termine 7.41: Partita la ...

