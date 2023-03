LIVE Short track | Mondiali 2023 in DIRETTA | Arianna Sighel in semifinale nei 1000! Pietro Sighel vuole il tris di podi | attesa per le staffette

(Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.19: Tanti episodi da rivedere in questo primo quarto di finale. L’unica certezza è la vittoria del coreano Park, che è sempre rimasto in testa, fuori da scontri e cadute. Vediamo le decisioni dei giudici 6.17. Al via sei atleti nel primo quarto di finale dei 1000 maschili. Primi due più i migliori due tempi al netto di ripescaggi in. nella seconda Spechenhauser, nella terza. Questi i protagonisti: 1 167 PARK Ji Won KOR 2 148 LIN Xiaojun CHN 3 21 COREY Brendan AUS 4 226 PARK Caleb USA 5 132 de CLEMENTE Clayton USA 6 10 AKAR Furkan TUR 6.15: Basta una accelerata a tre giri dalla fine a Schulting per fare la differenza. E’ lei che vince l’ultimo quarto, seconda la coreana Kim. Ripescaggio per la canadese Gagnon 6.13. Al via nell’ultimo ...

LIVE Short track, Mondiali 2023 in DIRETTA: Pietro Sighel per il tris, attesa per le staffette OA Sport

