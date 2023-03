LIVE Sci di fondo | 50 km femminile Oslo 2023 in DIRETTA | si comincia | Francesca Franchi ci prova!

Leggi su oasport

(Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:25si trova nella pancia del gruppo, l’ideale sarebbe recuperare qualche posizione per tenere d’occhio le migliori. 10.22 Davanti a fare il ritmo Tiril Undes Weng e Kerttu Niskanen. 10:19 Lungo il tracciato ci saranno una serie di sprint bonus, ognuno dei quali darà dei punti. 10:16 PARTITE! 10:14 E’ tutto pronto per il via! 10:11 Quella di oggi potrebbe essere l’occasione per molte atlete per viaggiare nelle posizioni alte della classifica, attenzione a possibili sorprese. 10.08 L’augurio è quello che non venga fuori una prova tattica fino agli ultimi chilome 10:05 Ai Mondiali si era svolta la 30km e non la 50km e in quel caso la tecnica era quella classica, quella di oggi è una gara che le ragazze non sono abituate ad affrontare. 10:02 Le favorite per la ...