LIVE Sci di fondo | 50 km femminile Oslo 2023 in DIRETTA | gruppo compatto | Francesca Franchi si stacca

Leggi su oasport

(Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:36 Jessie Diggins continua a collezionare punti, anche il quarto Bonus sprint è suo, sono già 60 i punti conquistati da Diggins, contro i 42 di Tiril Udnes Weng. 11:33purtroppo è saltata per aria, l’azzurra è diciassettesima a 30 secondi. 11:30 Diggins e Tiril Udnes Weng si riportano immediatamente su Ilar e Carl. 11:27 Lentanel cambio sci, l’azzurra è a 35 secondi dalla testa e adesso deve spingere per riprendere le migliori. 11:24 MOMENTO CHIAVE! A metà gara cambiano tutte gli sci tranne Ilar e Carl! 11:21chiude undi 18 atlete, con molta probabilità qualche atleta andrà al cambio di sci. 11:19 In discesa i materiali pernon sembrano dei migliori, ...