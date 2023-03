LIVE Sci di fondo | 50 km femminile Oslo 2023 in DIRETTA | gara massacrante | azzurre per stupire

Leggi su oasport

(Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09:59 L’Italia si affiderà a Francesca Franchi, l’azzurra, dopo dei Mondiali vissuti da vera e propria sorpresa e protagonista, proverà a migliorare il miglior risultato in Coppa de Mondo, obiettivo top 10. 09:56 Una programmazione non adeguata e alcuni malanni hanno fatto si che molte atlete non siano al via oggi, di conseguenza le fondiste insaranno appena 32. 09:53 Dopo la prova maschile di ieri oggi nel tempio di questo sport è il momento della prova. 09:50 Buongiorno e benvenuti/e alladella 50km di sci didiHolmenkollen. Amici ed amiche di OA Sport buongiorno e benvenuti/e alladella 50km di ...