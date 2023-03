LIVE – Sci alpino, gigante maschile domenica Kranjska Gora 2023 (DIRETTA) (Di domenica 12 marzo 2023) La DIRETTA testuale del secondo gigante maschile di Kranjska Gora 2023, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Saranno ben otto gli azzurri al cancelletto di partenza: Filippo Della Vite, Luca de Aliprandini, Giovanni Borsotti, Simon Maurberger, Hannes Zingerle, Alex Vinatzer, Alex Hofer e Tobias Kastlunger. Appuntamento questa mattina a partire dalle ore 9.30 con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 12.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV START LIST IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 9.33 – Due decimi più lento il norvegese Kristoffersen. 9.31 – Il primo crono lo fa segnare Pinturault: 1:12.44 9.30 – Si ... Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Latestuale del secondodi, valido per la Coppa del Mondo 2022/di sci. Saranno ben otto gli azzurri al cancelletto di partenza: Filippo Della Vite, Luca de Aliprandini, Giovanni Borsotti, Simon Maurberger, Hannes Zingerle, Alex Vinatzer, Alex Hofer e Tobias Kastlunger. Appuntamento questa mattina a partire dalle ore 9.30 con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 12.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV START LIST IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 9.33 – Due decimi più lento il norvegese Kristoffersen. 9.31 – Il primo crono lo fa segnare Pinturault: 1:12.44 9.30 – Si ...

