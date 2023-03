LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2023 in DIRETTA: stesso podio di ieri davanti, Odermatt, Pinturault, Kristoffersen (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.43: Zubcic all’intermedio ha un ritardo di 1?16 8.41: Perde qualcosa di troppo nel finale lo sloveno Kranjec che chiude con un ritardo di 94 centesimi ed è quinto 8.41: Kranjec all’intermedio ha 48 centesimi di ritardo 8.39: Errore grave per Meillard subito dopo l’intermedio. Lo svizzero accumula un ritardo di 3?28 ed è sesto al momento. Potrebbe essere anche a rischio qualificazione 8.39: 2 decimi di ritardo all’intermedio per Meillard 8.38: preciso nel finale lo svizzero Odermatt che rifila 28 centesimi a Pinturault e va al comando. Ora Meillard 9.37: All’intermedio Odermatt ha 7 centesimi di ritardo 9.36: Linee allungate e un errore per l’austriaco Schwarz che non riesce a limitare i danni ed ha un ritardo di 1?38 al traguardo, quinto. Ora ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.43: Zubcic all’intermedio ha un ritardo di 1?16 8.41: Perde qualcosa di troppo nel finale lo sloveno Kranjec che chiude con un ritardo di 94 centesimi ed è quinto 8.41: Kranjec all’intermedio ha 48 centesimi di ritardo 8.39: Errore grave per Meillard subito dopo l’intermedio. Lo svizzero accumula un ritardo di 3?28 ed è sesto al momento. Potrebbe essere anche a rischio qualificazione 8.39: 2 decimi di ritardo all’intermedio per Meillard 8.38: preciso nel finale lo svizzeroche rifila 28 centesimi ae va al comando. Ora Meillard 9.37: All’intermedioha 7 centesimi di ritardo 9.36: Linee allungate e un errore per l’austriaco Schwarz che non riesce a limitare i danni ed ha un ritardo di 1?38 al traguardo, quinto. Ora ...

