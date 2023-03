LIVE Sci alpino | Gigante Kranjska Gora 2023 in DIRETTA | quattro azzurri al via | Della Vite e De Aliprandini puntano in alto!

Leggi su oasport

(Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.27: Qualche nuvola sul cielo di, 5° al traguardo, qualche grado in meno rispetto a ieri 12.24: La seconda manche è tracciata dall’allenatore svizzero Renzo Valsecchi 12.21: Questa la classifica al termineprima manche: 1 ODERMATT Marco SUI 1:12.16 2 PINTURAULT Alexis FRA 1:12.44 +0.28 3 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:12.63 +0.47 4 BRAATHEN Lucas NOR 1:12.98 +0.82 5 KRANJEC Zan SLO 1:13.10 +0.94 6Filippo ITA 1:13.27 +1.11 7 DELuca ITA 1:13.82 +1.66 7 SCHWARZ Marco AUT 1:13.82 +1.66 9 ZUBCIC Filip CRO 1:14.20 +2.04 10 CAVIEZEL Gino SUI 1:14.37 +2.21 11 RADAMUS River USA 1:14.54 +2.38 12 WINDINGSTAD Rasmus NOR 1:14.76 +2.60 13 ZINGERLE Hannes ITA 1:15.11 +2.95 14 ...