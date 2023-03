LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2023 in DIRETTA: Odermatt vuole il bis, azzurri per la top 10 (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.15: Attenzione anche agli svizzeri Loic Meillard e Gino Caviezel (nella top ten ieri), oltre al norvegese Lukas Braathen che sta facendo molto bene anche in Gigante oltre ad essere in corsa per la coppa di speciale e a questo punto al francese Pinturault, secondo e al primo podio stagionale in questa specialità ieri 9.12: Per l’Austria i punti di riferimento sono Stefan Brennsteiner, quarto ieri, e un Marco Schwarz in grande ascesa. Attenzione anche allo sloveno Zan Kranjec (terzo nella classifica di Coppa del Mondo di specialità e quinto ieri dopo aver chiuso al secondo posto nella prima manche) 9.09: L’occasione è ghiotta per il classe 1997: lo svizzero è al comando con 640 punti, ma al suo inseguimento c’è Henrik Kristoffersen a quota 500. Con 2 giganti ancora da disputare, lo svizzero che ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.15: Attenzione anche agli svizzeri Loic Meillard e Gino Caviezel (nella top ten ieri), oltre al norvegese Lukas Braathen che sta facendo molto bene anche inoltre ad essere in corsa per la coppa di speciale e a questo punto al francese Pinturault, secondo e al primo podio stagionale in questa specialità ieri 9.12: Per l’Austria i punti di riferimento sono Stefan Brennsteiner, quarto ieri, e un Marco Schwarz in grande ascesa. Attenzione anche allo sloveno Zan Kranjec (terzo nella classifica di Coppa del Mondo di specialità e quinto ieri dopo aver chiuso al secondo posto nella prima manche) 9.09: L’occasione è ghiotta per il classe 1997: lo svizzero è al comando con 640 punti, ma al suo inseguimento c’è Henrik Kristoffersen a quota 500. Con 2 giganti ancora da disputare, lo svizzero che ...

