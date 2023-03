LIVE Sci alpino | Gigante Kranjska Gora 2023 in DIRETTA | Della Vite sesto e De Aliprandini ottavo! Odermatt trionfa e vince la Coppa di specialità

(Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.27: L’Italia ha ritrovato la squadra di slalom! Ottavo un ritrovato Deche fa un ulteriore salto in avanti dopo il decimo posto di ieri,uno splendidoche ottiene il miglior risultatocarriera, la prima top ten indel Mondo e ha tutte le caratteristiche per entrare fra i grandi13.26: Giù il cappello per questo campione straordinario che risponde al nome di Marcoche si esalta ancora una volta a, come ieri. I componenti del podio sono gli stessi ma Kristoffersen sale sul secondo gradino e Pinturault, secondo ieri, è ...

- infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2023 in DIRETTA: Della Vite e De Aliprandini sognano il podio! Seconda manch… - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: LIVE STREAMING - Coppa Italia Rode: dalle 8.30 segui la diretta dell'inseguimento skating da Falcade - Katz12D : RT @FondoItalia: LIVE STREAMING - Coppa Italia Rode: dalle 8.30 segui la diretta dell'inseguamento skating da Falcade - FondoItalia : LIVE STREAMING - Coppa Italia Rode: dalle 8.30 segui la diretta dell'inseguimento skating da Falcade

valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 dialpino. Saranno cinque le azzurre al cancelletto di ... COME VEDERE LA GARA IN TV START LIST IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O ...

LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2023 in DIRETTA: quattro azzurri al via, Della Vite e De Aliprandini puntano in alto! OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:40 Questa la top5: 1.Ragnhild Haga (2:13:36.1) 2.Astrid Oeyre Slind (2:13:36.4) 3.Jessie Diggins (2:13:36.6) 4.Teresa Stadlober (2:13:39.0) 5.Nora Sanness ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.39: Il danese Borgnaes è 28mo con un ritardo di 404 10.37: Ancora un errore grave per Vinatzer che chiude con un ritardo di 471 ed è già fuori, 32mo 10.3 ...