LIVE Sci alpino | Gigante Kranjska Gora 2023 in DIRETTA | Della Vite e De Aliprandini sognano il podio! Seconda manche alle 12 30

domenica 12 marzo 2023

10.39: Il danese Borgnaes è 28mo con un ritardo di 4?04 10.37: Ancora un errore grave per Vinatzer che chiude con un ritardo di 4?71 ed è già fuori, 32mo 10.37: Vinatzer ha 1?53 di ritardo all'intermedio 10.36: Sbaglia nel finale il canadese Jordan 10.33: Questa la classifica quando sono scesi i primi 42 atleti: 1 ODERMATT Marco SUI 1:12.16 2 PINTURAULT Alexis FRA 1:12.44 +0.28 3 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:12.63 +0.47 4 BRAATHEN Lucas NOR 1:12.98 +0.82 5 KRANJEC Zan SLO 1:13.10 +0.94 6Filippo ITA 1:13.27 +1.11 7 DELuca ITA 1:13.82 +1.66 7 SCHWARZ Marco AUT 1:13.82 +1.66 9 ZUBCIC Filip CRO 1:14.20 +2.04 10 CAVIEZEL Gino SUI 1:14.37 +2.21 11 RADAMUS River USA 1:14.54 +2.38 12 WINDINGSTAD Rasmus NOR 1:14.76 +2.60 13 ZINGERLE Hannes ITA ...