LIVE Sci alpino | Gigante Kranjska Gora 2023 in DIRETTA | Della Vite e De Aliprandini nella top 10! Odermatt vuole vittoria e Coppa

(Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.23: E’ dietro Piunturault! Nel finale Kristoffersen ha pento e Pinturault pur facendo molto bene ha chiuso con un ritardo di 38 centesimi. Oraper lae per ladi specialità 13.22: Pinturault all’intermedio ha 12 centesimi di vantaggio 13.21: FANTASTICO KRISTOFFERSEN! Il norvegese con il miglior tempo di manche va al comando con 1?30 di vantaggio su Kranjec. Spettacolo. Ora Pinturault 13.20: All’intermedio Kristoffersen ha 81 centesimi di vantaggio 13.19: Butta via tantissimoseconda parte il norvegese Braathen che è secondo per un centesimo alle spalle di Kranjec. Ora Kristoffersen 13.18: All’intermedio Braathen ha 4 decimi di vantaggio 13.17: Va davanti Kranjec! Pubblico sloveno in delirio ...