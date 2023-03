Live Roma-Sassuolo | squadre in campo per il riscaldamento

(Di domenica 12 marzo 2023)– Dopo la Juventus e la Real Sociedad, laospita all’Olimpico il, chiudendo la settimana casalinga con la possibilità di agganciare il secondo posto in classifica. In vista del derby Mourinho, che oggi sconta la prima delle due grottesche giornate di squalifica, adotta un leggero turnover, lasciando in panchina sia Mancini che Dybala. Out Pellegrini infortunato e Cristante squalificato.(3-5-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Zalewski, Wijnaldum, Matic, Bove, Spinazzola; El Shaarawy, Abraham.A disp.: Svilar, Boer, Karsdorp, Celik, Camara, Dybala, Mancini, Keramitsis, Volpato, Tahirovic, Pisilli, Majchrzak.All.: José Mourinho.(4-3-3): Consigli; Toljan, Ferrari, Tressoldi, Oira; Frattesi, Lopez, De Souza; Berardi, Pinamonti, Laurientè.A ...

Laha trovato la rete nelle ultime 12 gare in Serie A e non registra una serie realizzativa più lunga in campionato sotto la guida di un singolo allenatore dalle ultime 21 partite della gestione ...Lacerca la terza vittoria consecutiva tra campionato ed Europa League per chiudere al meglio la settimana dopo i successi contro Juventus e Real Sociedad . La squadra giallorossa sfida all'Olimpico ...Calciomercato.it vi offre il match dello stadio 'Olimpico' trae Sassuolo in tempo reale. Formazioni Ufficiali- SassuoloROMA (3 - 5 - 2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Zalewski,...

(LIVE!) ROMA-SASSUOLO, le formazioni ufficiali: giocano Kumbulla e Bove, Dybala parte dalla panchina Giallorossi.net

Sugli esterni agiranno ancora Zortea e Rogerio, mentre in mezzo al campo restano insostituibili Frattesi e Maxime Lopez. Sugli esterni agiranno Zalewski e Leonardo Spinazzola, mentre sulla trequarti c ...Assente per squalifica come Cristante, Mourinho perde anche Pellegrini e Belotti. In mezzo giocano Bove, Matic e Wijnaldum, davanti El Shaarawy in coppia con Abraham (panchina inziale per Dybala). Sul ...